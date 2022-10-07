Новогодняя елка и украшения останутся в Петербурге

Новогодняя елка будет на Дворцовой площади в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Информация о том, что в Санкт-Петербурге отменили праздничные мероприятия на Новый год, многих повергла в шок. Ни концерта на Дворцовой площади, ни гуляний на Невском проспекте, ни красочного фейерверка, ничего этого не будет. Однако совсем Северная столица без праздничного настроения не останется. Об этом 7 октября 2022 года "Комсомолке" рассказали в комитете по печати.

- Елка будет стоять на Дворцовой площади в этом году, и город будет украшен, - отметили в комитете.

Состоится ли традиционная Рождественская ярмарка с катками, пока что не уточняется. Но точно известно, что различные семейные развлечения, а также городские елки для детей останутся.

Напомним, что сэкономленные на праздники деньги город направит на оснащение и снаряжение мобилизованных и добровольцев.