«Индекс борща» в Петербурге составил 119 рублей за четыре тарелки

Для расчета стоимости борща взят классический рецепт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект «Индекс борща» рассчитал октябрьскую стоимость популярного красного блюда в разных городах России. В Петербурге украинский суп семье из четырех человек обойдется в 119 рублей 89 копеек.

- Для расчета стоимости борща взят классический рецепт. В ингредиентах – картофель, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, курица, сметана и хлеб. Рассчитывалась цена продуктов, которые понадобятся для приготовления блюда для четырех человек, - сообщается на сайте.

При этом, рецепт немного упростили: декоративные элементы и приправы в расчет не вошли, а говяжье мясо заменили на куриное.

Средняя стоимость супового набора по городам России составляет 151 рубль 94 копейки. Таким образом, в Петербурге в октябре этого года стоимость борща остается ниже средней.