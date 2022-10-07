Сотрудник администрации Петроградского района Петербурга отправился добровольцем на спецоперацию / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге проводили еще несколько мобилизованных, которые отправились на специальную военную операцию. Утром 7 октября 2022 года в военкомате Петроградского района новобранцев провожали родственники и друзья. Среди них оказался один доброволец - сотрудник администрации Петроградского района Сергей Перов. Об этом сообщили в Смольном.

- Сергей Перов родился в 1994 году в Петербурге. Окончил Политехнический колледж городского хозяйства, - рассказали в городской администрации.

В администрации района он работает в отделе информации и связи в должности старшего специалиста.

Проводы состоялись в торжественной атмосфере под музыку военных лет.

Напомним, что накануне добровольцем отправился временно исполняющий обязанности начальника отдела молодежной политики, физической культуры и спорта Дмитрий Филиппов.