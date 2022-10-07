Два брата получили 30 лет тюрьмы на двоих за убийство знакомого в Петербурге

Выпившие родственники собирались украсть деньги у своего знакомого Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двух братьев судили за смертельную драку. Выпившие родственники собирались украсть деньги у своего знакомого. Все произошло 28 августа прошлого года. Братья вместе избили мужчину и угрожали ему. Только денег так и не получили.

- Они по очереди били жертву по голове и телу, высказывали угрозы и требовали деньги: од одной до семи тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

«Просьбу» своих знакомых мужчина так и не выполнил. А сами братья просто сбежали. Их пострадавший товарищ умер в своей квартире от полученных травм. Свою вину обвиняемые так и не признали. И даже в суде не раскаялись.

Один из них получил 16 лет лишения свободы, а второй – 15 с половиной. Столько времени они проведут в колонии строгого режима.