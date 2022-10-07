Завод офисной и туалетной бумаги SvetoCopy в Ленобласти продали за 420 млн долларов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светогорский завод офисной и туалетной бумаги SvetoCopy в Ленинградской области больше не американский. Компания продала производство российскому бизнесмену за 420 миллионов долларов. Об этом 6 октября 2022 года официально объявила крупнейшая мировая бумажная корпорация Sylvamo.

- Мы приняли принципиальное решение уйти из России и считаем, что Pulp Invest — лучший вариант для наших российских коллег и активов, — сказал Жан-Мишель Рибьер, председатель и главный исполнительный директор.

Pulp Invest - российская компания, которая теперь станет владельцем производства офисной и туалетной бумаги.