Росгвардейцы задержали петербуржца, который искал «закладку» на территории завода

Закладчика задерживали два наряда вневедомственной охраны Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали мужчину, который проник на территорию завода в Красногвардейском районе, чтобы найти «закладку». Нарушителя вычислили по камерам видеонаблюдения утром 6 октября.

- Мужчина перелез через ограждение и оказался на территории предприятия. Работникам завода пришлось воспользоваться тревожной кнопкой, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Закладчика задерживали два наряда вневедомственной охраны, которые очень быстро приехали на место. Позже выяснилось, что это не первый проступок мужчины: его уже давно разыскивают за кражу во Фрунзенском районе. Нарушителя пришлось отвезти в отдел полиции.