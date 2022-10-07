Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 15:27

Росгвардейцы задержали петербуржца, который искал «закладку» на территории завода

Работники предприятия нажали тревожную кнопку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Закладчика задерживали два наряда вневедомственной охраны

Закладчика задерживали два наряда вневедомственной охраны

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали мужчину, который проник на территорию завода в Красногвардейском районе, чтобы найти «закладку». Нарушителя вычислили по камерам видеонаблюдения утром 6 октября.

- Мужчина перелез через ограждение и оказался на территории предприятия. Работникам завода пришлось воспользоваться тревожной кнопкой, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Закладчика задерживали два наряда вневедомственной охраны, которые очень быстро приехали на место. Позже выяснилось, что это не первый проступок мужчины: его уже давно разыскивают за кражу во Фрунзенском районе. Нарушителя пришлось отвезти в отдел полиции.