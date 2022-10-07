Лягушку в водопроводе нашли жители поселка в Ленобласти

Зеленая амфибия засорила счетчики. Фото: https://vk.com/club28684608

Жители поселка в Ленобласти нашли лягушку в водопроводе. Зеленая амфибия засорила счетчики в одном из домов Дружной горки. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП» во ВКонтакте вечером 7 октября.

- Земноводное найдено в водопроводе дома № 16 на улице Введенского. Теперь жильцы недоумевают, как работает система очистки, - говорится в посте.

Подписчики сообщества восприняли новость с юмором. Найденную лягушку назвали «французским деликатесом». Один из подписчиков отметил, что эти животные обитают в чистой воде, поэтому переживать не о чем.

В паблике сообщается, что многоквартирный дом по этому адресу обслуживает управляющая компания МУП ЖКХ «Сиверский».