Мертвая пробка сковала Варшавскую улицу в Петербурге вечером 7 октября Фото: принтскрин видео.

Санкт-Петербург 7 октября 2022 года превратился в одну большую пробку. Машины стоят на КАД, на ЗСД, в центре города. Невероятно жесткий затор образовался на Варшавской улице вечером. Автомобилисты жалуются, что машины практически не двигаются с места. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Варшавская улица стоит намертво, - пожаловались автомобилисты.

Машины практически не едут. Однако это не единственное место, где автомобилистам приходится стоять. Горожане сообщают, что по всему Петербургу стоят ДПС, периодически перекрывают проезды.

На данный момент также закрыт заезд с Кубинской на ЗСД, очень сложно проехать с КАД на Пулковское шоссе. Помимо этого стоит Московский проспект и Московское шоссе.