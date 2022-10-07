Мариупольская площадь появится в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появится Мариупольская площадь. Такое название будет присвоено безымянной площади в Невском районе города. Об этом 7 октября 2022 года сообщили в Топонимической комиссии Северной столицы.

- Топонимическая комиссия рекомендовала присвоить наименование Мариупольская площадь, в честь города-побратима Петербурга Мариуполя, безымянной площади в Невском районе, на пересечении улицы Бабушкина, улицы Шелгунова и проспекта Александровской Фермы, - говорится в итогах заседания комиссии.

Известно, что с 1941 по 1962 годы часть улицы Шелгунова носила название Мариупольская улица.

Также будет вскоре переименован театр "Мьюзик-холл". Он станет носить имя Федора Шаляпина.