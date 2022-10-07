Детей мобилизованных жителей Ленобласти будут принимать в детские сады без очереди Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Ленинградской области приняло решение о поддержках семей, в которых мобилизовали мужчин. В первую очередь помощь будет направлена на детей. Так, малышей будут без очереди принимать в детские сады. Об этом 7 октября 2022 года сообщили в администрации 47-го региона.

- Детям мобилизованных жителей Ленобласти представлено право внеочередного зачисления в детский сад. Соответствующее решение ранее принял Александр Дрозденко, - рассказали в администрации.

Для этого родители, в чьих семьях мобилизовали отца, могут обратиться в администрацию своего района, либо через порталы Госуслуг и «Современное образование Ленинградской области».

Напомним, что в Петербурге также приняли ряд поддержек для семей мобилизованных мужчин.