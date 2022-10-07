Рэпера Оксимирона внесли в список иноагентов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Министерство юстиций внесло в список иноагентов рэпера Оксиморона, настоящее им которого Мирон Федоров. Список обновился 7 октября 2022 года.

- Мирон Федоров внесен в список иноагентов. Также в список попал писатель Дмитрий Глуховский, - говорится в списках Минюста.

Напомним, что не так давно Оксимирон вернулся в Россию. Его заметили в Петербурге, когда он записывал новый клип.

- Осень. Особо *** птицы прилетают с юга, - написала Женя Муродшоева, менеджер рэпера.

Напомним, что буквально в конце августа прокуратура в очередной раз заинтересовалась творчеством рэпера. В песне "Последний звонок", которая была выпущена еще в 2009 году, обнаружили признаки экстремизма и оправдания "идеологии насилия".