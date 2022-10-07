Новый арзхивный комплекс создадут в Петербурге

В Петербурге создадут новый архивный комплекс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге создают новый архивный корпус. Его построят на Заневском проспекте рядом со станцией метро "Ладожская". Планируется возвести здание к осени 2024 года. Об этом 7 октября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Каждый год объем архивных документов увеличивается на 1,7 миллиона единиц хранения. Новое здание позволит хранить больше документов, а главное – здания будут рядом, это удобно. Многие жители ходят в архив на выставки, а читальные залы пользуются популярностью среди историков и тех, кто изучает гуманитарные науки, – отметил глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Известно, что начальная цена госконтракта на строительство здания более 1,8 миллиарда рублей. Предполагается, что комплекс будет включать в себя архивные помещения, выставочный и конференц-залы.