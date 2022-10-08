Поезд «Санкт-Петербург – Симферополь» задерживается из-за ЧП на Крымском мосту

Поезд из Петербурга в Симферополь не может проехать по Крымскому мосту из-за ЧП. Фото: СОЦСЕТИ

Поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь задерживается из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом пассажиров предупредил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на своем официальном сайте. Напомним, утром 8 октября на переправе частично обрушились два автомобильных пролета. По версии национального антитеррористического комитета, это произошло из-за подрыва грузовика на мосту. Движение по переправе пока остановили, в том числе и для поездов.

- Ожидается задержка в движении поездов до Симферополя, в частности, номера 170 из Санкт-Петербурга. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией на вокзале и на сайте, - говорится на сайте перевозчика.

Добавим, что расследование инцидента продолжается. Пока неизвестно, в какие сроки получится отремонтировать мост.