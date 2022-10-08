Циклон «Анетта» принесет теплую и дождливую погоду 8 октября в Петербург

Теплая и дождливая погода будет 8 октября в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Атлантический циклон «Анетта» заглянет в субботу, 8 октября, в Петербург. По словам метеоролога Михаила Леуса из центра «Фобос», в городе установится теплая и облачная погода, вечером пройдут дожди, но они будут кратковременными. В целом, температура воздуха поднимется до +15 градусов по Цельсию, а в Ленобласти до +16. Ветер временами будет «радовать» порывами до 15 метров в секунду. А вот атмосферное давление будет ниже нормы.

- Санкт-Петербург оказался в теплом секторе атлантического циклона. Вечером на город будет надвигаться уже холодный атмосферный фронт с короткими дождями, - пишет синоптик в своем Telegram-канале.

Добавим, что в воскресенье в Петербурге будет чуть холоднее, а с утра пройдут дожди.