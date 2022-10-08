Импортозамещающий проект с одеждой городских дизайнеров запустили в Петербурге

Проект "Петербургский дизайн" заработал в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 октября в Петербурге заработал импортозамещающий проект с одеждой городских дизайнеров. Купить вещи местных брендов можно в трех торговых центрах: «Питер Радуга», «Лето» и «Континент на Байконурской». Идея Смольного понятна – поддержать городских мастеров и экономику Северной столицы. Дизайнерам предоставили не только выставочную площадку, но и персонал. Из 160 заявок власти одобрили ровно 100.

- Теперь можно лично посмотреть и примерить те бренды одежды и аксессуары, которые, в основном, ранее были размещены только на маркетплейсах или в социальных сетях, - уточняют в Смольном.

Петербургские дизайнеры делают акцент на экологичность одежды, ручной работе и использовании природных материалов. Некоторые из вещей отсылают к старым образам русских народных костюмов и картин российских художников. К слову, не все из городских дизайнеров согласились с условиями договора со Смольным – некоторым не понравилась большая комиссия с продаж.