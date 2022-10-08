Завершены поиски пропавшей семьи с ребенком в Ленобласти

Маму с маленьким сыном и дедушкой вывели из леса в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

В Ленобласти завершили поиски пропавшей семьи с ребенком. Об этом пишут сотрудники аварийно-спасательной службы 47 региона в своем Telegram-канале. Накануне в пятницу, 7 октября, маленький мальчик с дедушкой и мамой собрались в лес по грибы и ягоды возле деревни Пустынка. Вот только спустя несколько часов другие родственники не смогли до них дозвониться. Семья должна была давно вернуться и не выходила на связь, поэтому на место вызвали МЧС. К счастью, все закончилось хорошо.

- Сотрудники поисково-спасательного отряда из города Тосно обнаружили пострадавших трех человек, вывели их из леса и передали родственникам, - рассказали спасатели.

О состоянии здоровья семьи не сообщается. Но, судя по фото с места, они хотя бы не промокли.