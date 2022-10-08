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Происшествия8 октября 2022 8:07

Автомобиль провалился в яму с кипятком на Весельной улице в Петербурге

Авто эвакуировали, аварию устранили, а дыру залатали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Машина провалилась в яму с кипятком в Василеостровском районе Петербурга.

Машина провалилась в яму с кипятком в Василеостровском районе Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобиль провалился в яму с кипятком на Весельной улице на Васильевском острове в Петербурге. Прорыв трубы во дворе дома №8 произошел в ночь с 7 на 8 октября. К счастью, внутри машины никого не было. На место оперативно прибыла аварийная бригада «Теплосети» и приступила к ремонту. Машину эвакуировали с места происшествия. По словам пресс-службы компании, авто не повреждено.

- Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб владельцу авто обязательно возместят, – уверяют в «Теплосети». – Теплоэнергетики оперативно заменили два метра ненадежного трубопровода. Горячая вода и тепло вернулось в близлежащие дома.

Добавим, что после прорыва трубы кипяток распространился по двору дома, однако вытекание вовремя локализовали.