Заболеваемость коронавирусом продолжает падать в Петербурге

В Петербурге продолжает падать заболеваемость коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 318 жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошедшую пятницу, 7 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Заболеваемость инфекцией в Северной столице падает уже пятый день к ряду. Для сравнения, 4 октября заразились ковидом 1 763 человека.

- При этом за минувший день от инфекции умерли еще 22 человека. В больницы за сутки госпитализировали 159 зараженных. Итого за все время пандемии коронавирусом переболели 1 769 572 жителя Петербурга, - говорится на сайте оперштаба стопкоронавиурс.рф.

К слову, Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует носить маски в общественных местах людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам. Обязательного масочного режима в Петербурге не вводили.