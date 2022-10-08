Вооруженный ножом и пистолетом мужчина прострелил окно петербурженке

Хулигана с травматом задержали из-за стрельбы по конам в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Вооруженный ножом и пистолетом мужчина открыл стрельбу по окну петербурженки на улице Софьи Ковалевской. Все произошло ночью 7 октября у дома №1. Женщина проснулась от громкого звука и испуга. Она выглянула в окно и увидела там неизвестного хулигана. Полиция достаточно быстро приехала на место происшествия и скрутила хулигана. Оказалось, что при себе у него был еще и перцовый баллончик.

- У мужчины изъяли травматический пистолет «Оса» с семью патронами. Хулигана задержали, ему 33 года. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что за стрельбу по окнам мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. По данным полиции, он минимум дважды нажал на курок пистолета.