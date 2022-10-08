Пропавшую 14-летнюю школьницу вторые сутки разыскивают в Петербурге

14-летняя школьница пропала в Петербурге. Фото: "ЛизаАлерт"

14-летнюю школьницу разыскивают вторые сутки в Петербурге. О пропаже подростка рассказали в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». В пятницу, 7 октября, девушка вышла из дома с бордовым рюкзаком, но до сих пор не вернулась. Родные не могут выйти с ней на связь. К поискам подключились не только полицейские, но и волонтеры, составившие ориентировку на школьницу.

- Девушке 14 лет. Рост 160 сантиметров, она нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серыми глазами. Была одета в коричневую куртку, белую блузку, черные брюки и белые кроссовки. На спине был рюкзак бордового цвета, - сообщают поисковики.

Школьница попала на камеру видеонаблюдения во время ухода из дома. На фото в ориентировке видно ее одежду. Если вы что-то знаете о местонахождении девушки, просьба как можно быстрее сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52.