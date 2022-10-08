Жители Петербурга стали реже покупать квартиры в ипотеку

Петербуржцы не спешат брать ипотеку во время мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спад сделок с ипотекой заметили в Петербурге. Жители и гости Северной столицы стали намного меньше оформлять жилье в кредит – падение числа сделок составило 31 процент по сравнению с данными за прошлый год. Об этом пишет «РБК-Петербург» со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости. Однако при этом средний бюджет каждой покупки жилья в ипотеку сейчас выше на 39 процентов, чем в сентябре 2021 года. Квартиры отдают примерно за 9,8 млн рублей.

- В Петербурге рынок серьезно отстает от прошлогодних показателей – на 37 процентов в лотах (3 675 проданных квартир) и на 10 процентов по выручке (36,1 млрд рублей), - уточняют в издании.

В Ленобласти ситуация похожая. Только спад сделок чуть скромнее – количество ипотек снизилось на 13 процентов. Аналитики не видят в новостях какой-то одной тенденции. Не исключено, что на спад сделок повлияло ужесточение условий выдачи ипотеки в коммерческих банках из-за мобилизации резервистов.