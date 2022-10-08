Поезд из Севастополя в Петербурге отправится вовремя, несмотря на подрыв Крымского моста. Фото: СОЦСЕТИ

Поезд из Севастополя в Петербург отправится вовремя, несмотря на ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказывает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Поезд должен стартовать в 17:15 из Севастополя. Что касается поезда из Петербурга в Симферополь, то его перенаправят в Анапу.

- Всего в субботу, 8 октября, в сообщении с Крымом задействовано 11 поездов – пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма, - уточняют в Telegram-канале перевозчика.

Добавим, что туристов с полуострова пока будут доставлять не только на поезде, но и на пароме. А вот движение автомобилей по мосту закрыто из-за частичного обрушения дорожного полотна. Ранее «КП-Петербург» поговорила с туристами из Северной столицы, отдыхающими на полуострове. Люди не в восторге от задержек поездов, но говорят, что обстановка вокруг более чем спокойная.