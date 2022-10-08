Пьяный петербуржец устроил дебош в депо и на полчаса задержал движение трамваев

Дебошир Алексей устроил погром в трамвайном депо на юго-западе Петербурга. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Пьяный петербуржец по имени Алексей устроил дебош в трамвайном депо в Кировском районе ранним утром в субботу, 8 октября. Мужчина оскорблял водителей, кондукторов и других рабочих, размахивал кулаками и пинался. Из-за его «перформанса» движение трамваев на юго-западе Северной столицы задержалось на полчаса. Утихомирить дебошира приехала Росгвардия.

- Росгвардейцы прибыли в депо после того, как там сработала кнопка сигнализации. Мужчину задержали, посадили в служебный автомобиль и отвезли в районный отдел полиции, - уточняют в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что хулигана сняли на видео. Он признался, что употреблял наркотики. Но на другие вопросы дебошир ответить не смог.