«Зенит» сенсационно сыграл вничью с воронежским «Факелом»

"Зенит" сыграл вничью с "Факелом" в Воронеже. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сенсационно не смог победить воронежский «Факел». Гостевая игра закончилась со счетом 1:1. По ходу встречи петербуржцы даже уступали в счете. На 12-й минуте матча гол в ворота Михаила Кержакова забил Георгий Гонгадзе, выпрыгнув выше всех в штрафной при розыгрыше углового.

Гости из Северной столицы тут же ответили несколькими атаками и праздновали успех через 16 минут. Малком получил передачу от Деяна Ловрена через все футбольное поле, вышел один на один с голкипером «Факела» и точно пробил в створ ворот. Во втором тайме «Зенит» мог выйти вперед, один раз мяч попал в перекладину воронежцев.

Добавим, что эта ничья не повлияла на турнирный расклад в чемпионате России. «Зенит» все еще первый с 30 очками, и никто из соперников не сможет приблизиться к нему даже в случае победы в этом туре. У ближайшего преследователя ЦСКА 23 балла в копилке.