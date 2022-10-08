Первый в России хоспис для молодежи до 25 лет открыли в Пушкине

Хоспис для молодых взрослых открыли в Петербурге. Фото: Смольный

Первый в России хоспис для молодежи до 25 лет открыли в Пушкинском районе Ленобласти. Смольный называет таких пациентов «молодыми взрослыми». Медучреждение станет переходным этапом между детским и взрослым хосписом, чтобы больные могли адаптироваться к новым условиям. В больнице ребята будут получать не только помощь врачей, но и психологов и социальных педагогов. Некоторые методики лечения применят впервые.

- Для хосписа закупили высокотехнологичное оборудование. На месте благоустроили территорию. Организовали зоны отдыха и прогулок, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что одновременно в хосписе смогут пребывать 15 семей. Руководителем проекта создания хосписа значится протоиерей Александр Ткаченко. По его словам, в медучреждении смогут духовно консультировать семьи больных ребят.