Еще 12 мобилизованных петербуржцев отправились на военные сборы

Еще 12 мобилизованных петербуржцев уехали в воинские части. Фото: Смольный

Еще 12 мобилизованных жителей Петербурга отправились на военные сборы. Проводы прошли в субботу, 8 октября, в Московском районе. Один из резервистов пришел в военкомат добровольцем. Это разведчик Владислав Буравлев. По его словам, с 24 февраля многие его товарищи уехали в зону спецоперации. Больше сидеть без дела боец не смог. У него есть опыт участия в контртеррористической операции.

Десантнику Глебу Шатковскому повестка на мобилизацию пришла совсем недавно. Косить от службы он не стал, несмотря на то, что только месяц назад сыграл свадьбу.

- Испытываю небольшой мандраж. Сложно описать ощущения. Но мне приятно, что со мной собрались мои близкие друзья. Что они меня провожают. Переживаю только за жену. Но все будет хорошо. Опыт у меня хоть и небольшой. Но все-таки есть. Так что другие мобилизованным ребятам я пожелаю не бояться. Нам есть, кого любить и кого защищать, - говорит парень.