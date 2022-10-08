Смольный пообещал сохранить в Петербурге новогоднюю атмосферу

В Петербурге сохранят новогоднюю атмосферу, несмотря на отмену концерта на Дворцовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый год в Петербурге все-таки не отменяется. Вице-губернатор Борис Пиотровский пообещал горожанам сохранить праздничную атмосферу. В частности, в городе по традиции будет работать Рождественская ярмарка. Кроме этого в центре города откроются ледовые катки и горки. Но вот решение об отмене концерта на Дворцовой площади и фейерверка все еще остается в силе – для экономии денег и отправке их на нужды мобилизованных резервистов.

- Как всегда будет множество мероприятий для семей с детьми, детские елки, - подчеркивает Борис Пиотровский.

При этом власти Северной столицы обещают не забыть и про атмосферу в отдаленных районах. Например, их украсят в едином с центром стиле.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» писала о том, что идею Смольного об отмене новогодних мероприятий не поддержали в Кремле и Минобороны.