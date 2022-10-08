Решение о мобилизации отца пятерых детей отменили в Петербурге

В Петербурге чуть не мобилизовали отца пятерых детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге чуть не призвали на службу отца пятерых детей. Военкомат Красносельского района отменил решение о мобилизации местного жителя. Повестка пришла мужчине 4 октября. Ему приказали прийти с вещами на следующий день. Супруга главы семейства время зря не теряла и пожаловалась на страницу губернатора Александра Беглова во «Вконтакте». И ее обращения быстро рассмотрели.

- К решению проблемы в этот же день подключилась администрация района. 5 октября мужчина пришел в военкомат и получил отсрочку, – пишет вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Кроме этого в Красносельском районе отменили мобилизацию рабочего Балтийского завода, который имел бронь от призыва. Добавим, что жаловаться резервистам можно не только через страницу губернатора, но и по телефону 122 и через сайт Госуслуг.