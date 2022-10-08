ЗАГСы Петербурга назвали возраст самых молодых жениха и невесты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАГСы Петербурга назвали возраст самой молодой и пожилой невесты, вступившей в брак минувшим летом 2022 года. По данным профильного комитета Смольного, «титул» юной жены достался 16-летней девушке. А вот самой пожилой невестой оказалась 87-летняя пенсионерка. Что касается женихов, то летом ими становились мужчины от 17 до 95 лет. Кроме этого специалисты подсчитали средний возраст вступления в брак.

- Средний возраст вступления в первый брак летом 2022 года составил 29 лет среди мужчин и 27 лет среди женщин. А средний возраст второй свадьбы – 41 год среди мужчин и 38 лет среди женщин, - поделились в комитете по делам ЗАГС Петербурга.

Добавим, что городские ЗАГСы продолжают в срочном порядке регистрировать браки мобилизованных мужчин.