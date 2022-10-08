Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 18:10

ЗАГСы Петербурга назвали возраст самой молодой и пожилой невесты

Самой молодой невестой Петербурга оказалась 16-летняя девушка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ЗАГСы Петербурга назвали возраст самых молодых жениха и невесты.

ЗАГСы Петербурга назвали возраст самых молодых жениха и невесты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАГСы Петербурга назвали возраст самой молодой и пожилой невесты, вступившей в брак минувшим летом 2022 года. По данным профильного комитета Смольного, «титул» юной жены достался 16-летней девушке. А вот самой пожилой невестой оказалась 87-летняя пенсионерка. Что касается женихов, то летом ими становились мужчины от 17 до 95 лет. Кроме этого специалисты подсчитали средний возраст вступления в брак.

- Средний возраст вступления в первый брак летом 2022 года составил 29 лет среди мужчин и 27 лет среди женщин. А средний возраст второй свадьбы – 41 год среди мужчин и 38 лет среди женщин, - поделились в комитете по делам ЗАГС Петербурга.

Добавим, что городские ЗАГСы продолжают в срочном порядке регистрировать браки мобилизованных мужчин.