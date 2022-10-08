Каршеринг влетел в столб на 666-м километре трассы М-10 в Ленобласти

Каршеринг намотался на столб на 666-м километре трассы М-10. Фото: t.me/acclenobl

Каршеринг влетел в столб на «дьявольском» участке трассы М-10 в Ленобласти – прямо на 666-м километре. Фотографии жесткого ДТП опубликовала аварийно-спасательная служба города Тосно. Судя по снимкам, удар был настолько мощным, что пассажирская сторона автомобиля оказалась искорежена и вмята внутрь салона. Сторона водителя повреждена менее сильно. Сработали подушки безопасности.

Водитель чудом выжил. Фото: t.me/acclenobl

- Автомобиль столкнулся со столбом освещения. Спасатели прибыли на место и отключили аккумулятор. Пострадавшего водителя госпитализировали сотрудники скорой помощи. Это произошло еще до приезда спасателей, - уточняют в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Добавим, что ГИБДД проводит проверку по факту происшествия. О характере травм водителя и возможной причины аварии пока ничего не сообщается.