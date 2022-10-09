Похолодание придет в Петербург в воскресенье, 9 октября

Уже в понедельник вновь будет небольшое потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 9 октября, в Петербурге вновь похолодает. Температура воздуха в городе будет от +11 до +13 градусов, в Ленобласти - от +9 до +14 градусов. Это на пару градусов ниже, чем было в субботу.

- Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. В такой ситуации вырастет атмосферное давление, а облаков в небе станет меньше, - сообщает в своих соцсетях ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление чуть превысит норму и составит 762 мм рт.ст. Порывы ветра в этот день могут достигать 13 м/с.

Понедельник, по прогнозам синоптика, обещает не беспокоить петербуржцев осадками. Но похолодание продолжится, хоть и не надолго. Уже к обеду в городе должно немного потеплеть.