Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 7:52

Петербуржец во время приступа ревности вонзил нож в спину соперника

Предполагаемого любовника удалось спасти
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Полицию вызвал сам пострадавший

Полицию вызвал сам пострадавший

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Любовная драма разыгралась ранним утром 8 октября в квартире на улице Ивана Фомина в Петербурге. Там ранее судимый 32-летний герой-любовник приревновал свою возлюбленную к общему знакомому и накинулся на мужчину с ножом.

- В полицию позвонил сам пострадавший. 49-летний мужчина сообщил, что знакомый нанес ему ножевое ранение в спину. В состоянии средней тяжести его госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока предполагаемого любовника забирали в больницу, эмоционального "Ромео" везли в участок. Мужчину удалось задержать. По данному факту уже возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.