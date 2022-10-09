Петербуржец во время приступа ревности вонзил нож в спину соперника

Полицию вызвал сам пострадавший Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Любовная драма разыгралась ранним утром 8 октября в квартире на улице Ивана Фомина в Петербурге. Там ранее судимый 32-летний герой-любовник приревновал свою возлюбленную к общему знакомому и накинулся на мужчину с ножом.

- В полицию позвонил сам пострадавший. 49-летний мужчина сообщил, что знакомый нанес ему ножевое ранение в спину. В состоянии средней тяжести его госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока предполагаемого любовника забирали в больницу, эмоционального "Ромео" везли в участок. Мужчину удалось задержать. По данному факту уже возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.