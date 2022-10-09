Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 5 миллионов рублей

Сейчас за злоумышленниками охотится полиция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионерка из Петербурга стала очередной жертвой мошенников. 5 октября ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Старая, как мир, схема обмана сработала - 82-летняя старушка перевела через банкоматы мошенникам 5 250 000 рублей.

- 8 октября женщина обратилась с заявлением в полицию. Мошенники говорили ей, что злоумышленники хотят похитить деньги с ее счетов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержать виновных пока не удалось. Сейчас этим занимается полиция.