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Происшествия9 октября 2022 12:07

Паром врезался в 1-й Инженерный мост в Петербурге

Во время столкновения никто не пострадал
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Высота груза оказалась слишком велика для прохода под мостом ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Высота груза оказалась слишком велика для прохода под мостом ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Паром врезался в 1-й Инженерный мост, который находится на пересечении рек Мойка и Фонтанка в Петербурге. Авария произошла утром 9 октября. По словам очевидцев, на пароме перевозили что-то наподобие сарайчика. Как раз он-то и не вписался в проход под мостом, зацепившись верхушкой.

- Похоже появился еще один "мост глупости" в городе, - шутят местные жители с отсылкой к автомобильному мосту на Софийской улице, в пролете под которым очень часто кто-то да застревает.

В этот раз происшествие обошлось без жертв, если не считать царапин на самом мосту.