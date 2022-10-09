Паром врезался в 1-й Инженерный мост в Петербурге

Высота груза оказалась слишком велика для прохода под мостом ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Паром врезался в 1-й Инженерный мост, который находится на пересечении рек Мойка и Фонтанка в Петербурге. Авария произошла утром 9 октября. По словам очевидцев, на пароме перевозили что-то наподобие сарайчика. Как раз он-то и не вписался в проход под мостом, зацепившись верхушкой.

- Похоже появился еще один "мост глупости" в городе, - шутят местные жители с отсылкой к автомобильному мосту на Софийской улице, в пролете под которым очень часто кто-то да застревает.

В этот раз происшествие обошлось без жертв, если не считать царапин на самом мосту.