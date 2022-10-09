Столкновение произошло утром 9 октября ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства столкновения теплохода с 1-ым Инженерным мостом в Петербурге. Авария эта произошла утром 9 октября. Теплоход с грузом на борту просто не вписался по высоте в проход под мостом.

- Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Мы проводим проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с произошедшим, - отметили в ведомстве.

Будут проверены все обстоятельства произошедшего, соблюдение требований безопасности и состояние самого судна.

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Во время столкновения никто не пострадал (подробнее)