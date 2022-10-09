Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 13:10

Водитель BMW влетел в витрину магазина на Васильевском острове

В результате аварии никто не пострадал
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Первыми на место прибыли росгвардейцы

Первыми на место прибыли росгвардейцы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 9 октября в Петербурге на Васильевском острове водитель BMW не справился с управлением и вылетел на тротуар, после чего врезался в витрину одного из магазинов. От удара в здании сработала охранная сигнализация. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны.

- Росгвардейцы убедились, что проникновения в охраняемый объект не было и продолжили охранять здание до приезда хозяина. Для установления обстоятельств аварии на место прибыли сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга.

Сам водитель от удара не пострадал. Пешеходы и другие участники движения также не получили никаких ранений.