Водитель BMW влетел в витрину магазина на Васильевском острове

Первыми на место прибыли росгвардейцы Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 9 октября в Петербурге на Васильевском острове водитель BMW не справился с управлением и вылетел на тротуар, после чего врезался в витрину одного из магазинов. От удара в здании сработала охранная сигнализация. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны.

- Росгвардейцы убедились, что проникновения в охраняемый объект не было и продолжили охранять здание до приезда хозяина. Для установления обстоятельств аварии на место прибыли сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга.

Сам водитель от удара не пострадал. Пешеходы и другие участники движения также не получили никаких ранений.