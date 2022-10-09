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Общество9 октября 2022 13:59

Стая пигалиц поселилась у КАДа в Петербурге

Поведение птиц объяснил зоолог Павел Глазков
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Птицы поселились прямо у трассы ФОТО: Павел Глазков/ vk.com/kazdoytvaripopare

Птицы поселились прямо у трассы ФОТО: Павел Глазков/ vk.com/kazdoytvaripopare

Стая пигалиц поселилась у кольцевой дороги Петербурга. Автомобилисты, привыкшие наблюдать из окон своих машин лишь серый забор трассы, вдруг заметили у него необычное оживление. Черно-белые пташки, издавая причудливые кричи нарезают круги над дорогой.

- Сейчас мы наблюдаем осеннюю миграцию пигалиц. Большая часть из них прилетела с Севера, чтобы отдохнуть и продолжить свой путь на зимовку в Западную Европу: как правило во Францию или Италию, - отмечает в своих соцсетях зоолог Павел Глазков.

Есть среди них и местные птицы, но вдоль дороги все они собрались из-за скошенной травы - в ней легче найти себе еду и обеспечить безопасность - ни что не перегораживает обзор. Значит, пугаться скопления пернатых не стоит. Стоит лишь пожелать им хорошего отдыха.