Движение по Кронштадтскому шоссе перекроют в ночь на 10 октября из-за перевозки подлодки «Ленинский комсомол»

Подлодку перевозят прямо по дорогам города ФОТО: пресс-служба администрации Кронштадтского района

Движение по Кронштадтскому шоссе перекроют в ночь на 10 октября на время перевозки подлодки «Ленинский комсомол». Дорогу от улицы Литке до Цитадельской улицы закроют в 23:30 9 октября и откроют лишь в 4:00 на следующий день.

- Последние рейсы социальных автобусных маршрутов № 3Кр, 101 и 101А из Кронштадта отменяются. Последние рейсы социальных маршрутов № 101, 101А, 175 и 207 укорачиваются до остановки «Кронштадтское шоссе, 38», - сообщили в пресс-службе Организатора перевозок.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 октября началась перевозка атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» в парк «Остров фортов». Подлодку везут прямо по дорогам города.