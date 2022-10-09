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Происшествия9 октября 2022 15:58

Движение на петербургской дамбе ограничили из-за аварии с четырьмя машинами

Проехать можно только по правой полосе
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Время снятия ограничений не уточняется

Время снятия ограничений не уточняется

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение на петербургской дамбе 9 октября ограничили из-за аварии с четырьмя автомобилями. ДТП произошло в 16 часов на 139 километре внешнего кольца Финской стороны.

- По предварительной информации есть один пострадавший, - сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

Работники экстренных служб уже на месте, они устанавливают обстоятельства произошедшего. При этом движение осуществляется только по правой полосе. В Дирекции рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Время снятия ограничений не уточняется.