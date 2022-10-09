Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 18:16

Спасатели нашли молодого человека, всю ночь блуждавшего по лесу в Ленобласти

Потерявшегося передали родственникам
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Юношу передали родным ФОТО: аварийно-спасательная служба ЛО

Юношу передали родным ФОТО: аварийно-спасательная служба ЛО

Спасатели вывели из леса в Ленобласти молодого человека, который всю ночь блуждал, пытаясь выбраться. Юноша потерялся еще вечером 8 октября, тогда же сообщение об этом поступило поисково-спасательному отряду города Новая Ладога в Волховском районе.

- Днем 9 октября спасатели обнаружили пострадавшего, вывели и передали родственникам, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленобласти.

Подробности поиска не сообщаются, но никаких серьезных травм юноша получить не успел. Это уже не первый подобный случай с началом грибного сезона. Не так давно потерявшуюся женщину из-за травмы пришлось выносить из леса на носилках.