Спасатели нашли молодого человека, всю ночь блуждавшего по лесу в Ленобласти

Юношу передали родным ФОТО: аварийно-спасательная служба ЛО

Спасатели вывели из леса в Ленобласти молодого человека, который всю ночь блуждал, пытаясь выбраться. Юноша потерялся еще вечером 8 октября, тогда же сообщение об этом поступило поисково-спасательному отряду города Новая Ладога в Волховском районе.

- Днем 9 октября спасатели обнаружили пострадавшего, вывели и передали родственникам, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленобласти.

Подробности поиска не сообщаются, но никаких серьезных травм юноша получить не успел. Это уже не первый подобный случай с началом грибного сезона. Не так давно потерявшуюся женщину из-за травмы пришлось выносить из леса на носилках.