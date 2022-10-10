Солнечно и до плюс 14 будет в Петербурге 10 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжает держаться хорошая и теплая погода. В понедельник, 10 октября 2022 года Северная столица окажется на периферии антициклона. Благодаря этому солнце снова озарит город, а температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В такой ситуации при переменной облачности дождей в регионе не ожидается, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев, - рассказал синоптик.

Днем в городе на Неве температура воздуха поднимется до плюс 12-14 градусов, по Ленинградской области от 10 до 15 градусов тепла. Такие значения на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ветер окажется тоже теплым и мягким, юго-западным до 3-8 метров в секунду.

Во вторник станет прохладнее, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.