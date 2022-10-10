Человек упал на пути на станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге

Человек упал на пусти на станции «Улица Дыбенко» в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 10 октября 2022 года в метрополитене Санкт-Петербурга произошло ЧП. В девятом часу утра на станции "Улица Дыбенко" пассажир упал на рельсы. Из-за этого движение поездов было временно остановлено, а вестибюль закрыт на вход. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

- В 08:29 станция "Улица Дыбенко" закрыта на вход из-за падения пассажира на путь, - рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Также движение поездов было временно ограничено. Составы ездили только от "Спасской" до "Площади Александра Невского". Из-за этого в подземке образовалось столпотворение.

Серьезно ли пострадал упавший пассажир, не уточняется. Движение поездов было восстановлено в 8:37 часов.