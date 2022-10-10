Таксист проехал по тротуару и устроил драку с пешеходом на севере Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге таксист проехал по тротуару по Комендантском проспекте, а после еще и устроил драку с пешеходом. Все произошло в конце сентября 2022 года. 29 числа 32-летний таксист-нелегал выехал на тротуар, что очень не понравилось пешеходам. Но когда ему сделали замечание за езду, он полез в драку. Об этом 10 октября рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Водитель «Хендай Солярис» устроил езду по тротуару, за что вызвал к себе волну негодования со стороны пешеходов. Одного из них, молодого мужчину, таксист избрал в качестве мишени для ответной реакции. Водитель ударил ногой пешехода в грудь, после чего сел за руль и продолжил движение, - рассказали в полиции.

Езду по тротуару мигрант объяснил просто: проложил маршрут по навигатору, а по тротуару дорога оказалась короче.

В итоге сотрудники полиции задержали хулигана, составили на его ряд протоколов и выдворили из страны, запретив въезд в Россию на 5 лет.