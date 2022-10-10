Мать организовала похищение своего сына в Петербурге

Петербурженка организовала похищение своего сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга решила странным образом отправить своего сына в реабилитационный центр. Вместо того, чтобы просто отвезти его к врачам, "мать-года" заказала похищение сына. Об этом 10 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 9 октября в полицию позвонила 13-летняя девочка и сказала, что только что похитили ее 17-летнего друга. У дома 11 по улице Шотмана на парня напали неизвестные машины, насильно посадили его в такси и куда-то повезли, - рассказал источник.

Полиция организовала план "Перехват". Машину остановили на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе в поселке Понтонный. В авто находились трое мужчин и похищенный подросток. Парня госпитализировали в больницу, так как у него были ссадины, множество травм, в том числе и головы.

Вскоре полицейские связались с матерью похищенного, которая призналась, что попросила пациентов одного центра психологической помощи похитить сына, так как он якобы употребляет наркотики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.