Движение по дамбе Петербурга ограничат с 10 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По Кольцевой автодороге на дамбе Санкт-Петербурга ограничат движение. Ограничения вводятся с 10 октября 2022 года. Сначала по внешнему кольцу, затем по внутреннему. Об этом сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений от наводнений.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам, - рассказали в пресс-службе дамбы.

Так, сначала с 10 по 14 октября будет ограничен проезд по внешнему кольцу, а с 17 по 21 октября также будет ограничен проезд уже по внутреннему кольцу КАД.

Также во время работ возможно будет полностью перекрываться движение на 7-10 минут.