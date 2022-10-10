Движение по оранжевой ветке метро восстановлено после падения пассажира на рельсы

На станции «Улица Дыбенко» на рельсы упал человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге восстановлено движение по четвертой линии метро после ЧП. 10 октября около восьми часов утра на станции «Улица Дыбенко» на рельсы упал человек. Из-за этого движение остановили. Вестюбиль закрыли.

- Движение по оранжевой ветке сейчас осуществляется в полном объеме. Оно было восстановлено в 8:37 утра, - рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Напомним, из-за ЧП в подземке образовались очереди. Вагоны ездили только от станции «Спасская» до «Площади Александра Невского». О состоянии упавшего на пути пассажира пока не сообщается.