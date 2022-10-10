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Происшествия10 октября 2022 7:22

Движение по оранжевой ветке метро восстановлено после падения пассажира на рельсы

ЧП произошло на станции «Улица Дыбенко»
Анастасия НУРАДИЛОВА
На станции «Улица Дыбенко» на рельсы упал человек

На станции «Улица Дыбенко» на рельсы упал человек

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге восстановлено движение по четвертой линии метро после ЧП. 10 октября около восьми часов утра на станции «Улица Дыбенко» на рельсы упал человек. Из-за этого движение остановили. Вестюбиль закрыли.

- Движение по оранжевой ветке сейчас осуществляется в полном объеме. Оно было восстановлено в 8:37 утра, - рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Напомним, из-за ЧП в подземке образовались очереди. Вагоны ездили только от станции «Спасская» до «Площади Александра Невского». О состоянии упавшего на пути пассажира пока не сообщается.