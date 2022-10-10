Велосипедист сбил женщину с ребенком в Петербурге

Велосипедист сбил женщину с ребенком на Васильевском острове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге велосипедист очень лихо сбил женщину с ребенком, да так, что они попали в больницу. Инцидент произошел днем 9 октября 2022 года на Васильевском острове. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 34-летняя петербурженка и ее 12-летний сын пошли через перекресток Малого проспекта Васильевского острова и 4-й линии по красному света. В этот момент по дороге на велосипеде ехал 35-летний мужчина, который налетел на семью, - рассказал источник.

В итоге столкновение оказалось очень серьезным. От удара у мальчика выбило два зуба, также он получил сотрясение мозга и ссадины. Его мать также получила травму головы и ушиб копчика. Обоих госпитализировали в больницу.

О состоянии велосипедиста ничего не сообщается. По факту ДТП проводится проверка.