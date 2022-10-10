На месте завода «Севкабель» в Петербурге построят жилые дома

На месте «Севкабеля» разрешили начать строить жилье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на месте бывшего завода "Севкабель" появятся жилые дома. Госстройнадзор выдал разрешение на начало строительства социальных объектов и жилья. Известно, что на этом месте появится комплекс площадью порядка 43 тысяч квадратных метров. Об этом 10 октября 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Речь идет об участке площадью чуть более 10,2 га напротив общественного пространства "Севкабель Порт". Он расположен внутри квартала и не выходит на воду. Разрешение выдано на строительство многоквартирных домов со встроенно–пристроенными помещениями, паркингами, детского сада и школы, - рассказывает издание.

Сначала это будут два 10-этажных дома на 880 квартир, в основном однокомнатные. Также по проекту запланирован небольшой пятиэтажный дома.