КАД Петербурга встал в огромную пробку из-за массового ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На КАД снова пробки. На этот раз на главой трассе Санкт-Петербурга серьезный затор случился из-за массового ДТП. Столкновение произошло утром 10 октября 2022 года на севере Кольцевой. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

- Шесть машин столкнулись на КАД. ДТП на 30-м километре внешнего кольца, - рассказали очевидцы.

Судя по кадрам с места аварии, сами по себе столкновения оказались не очень сильными, однако машины раскидало на большие расстояния друг от друга. Все участники аварии живы и здоровы, спасательных служб на месте не видно.

Тем не менее, такая авария создала серьезную пробку. Затор растянулся на шесть километров, начиная со съезда на Пискаревский проспект. Автомобилистам рекомендуют искать другие пути обхода.