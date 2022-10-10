Рецидивист из Ленобласти убил учительницу и выбросил тело в канаву

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «убийство» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бокситогорском районе задержан убийца-рецидивист. Мужчина убил учительницу коррекционной школы-интерната. Тело погибшей найдено 9 октября. В этот же день полицейские задержали подозреваемого.

- В полицию обратилась мама погибшей. Она сообщила, что дочь ушла из дома и вовремя не вернулась домой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники полиции задержали 50-летнего подозреваемого. Мужчина уже был осужден за убийство. По версии следствия, вечером 7 октября во время ссоры он ударил женщину ножом, а ее тело выбросил в канаву.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина сжег свою «Ладу Калину» в деревне Подборовье. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «убийство».